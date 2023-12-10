Зеленский отловил в Аргентине премьера Венгрии Орбана и нарвался на серьезный разговор

В соцсетях появилось видео разговора политиков, который, как можно понять по лицу Зеленского, был явно не дружественным. Мимика на лице президента Украины скользила от серьезной до удрученной. Беседа политиков длилась не более трех минут. О чем говорили пока не известно.

53-летний Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в ноябре. Политик, разделяющий либеральные взгляды и состоящий в партии соответствующей направленности, набрал с 56 % голосов во втором туре. Во время предвыборной кампании политик ни раз заявлял, что Аргентине необходимо придерживаться сотрудничества с США и Израилем.

Ранее сообщалось, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прилетят на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.