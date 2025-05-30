Зеленский отменил День защиты детей на Украине 1 июня
День защиты детей на Украине перенесли с 1 июня на 20 ноября
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Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение об отмене празднования Дня защиты детей 1 июня на территории Украины.
Впредь этот праздник будет синхронизирован с мировым сообществом и перенесен на 20 ноября, когда отмечается Всемирный день ребенка. По сообщениям местных новостных агентств, таким образом Украина присоединится к общемировой практике празднования.
Причины, побудившие Зеленского к отмене празднования именно 1 июня, которое было установлено в Париже в ноябре 1949 года как международный День защиты детей, остаются невыясненными.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о возможности мира на Украине уже завтра.