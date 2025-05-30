Зеленский отменил День защиты детей на Украине 1 июня

Впредь этот праздник будет синхронизирован с мировым сообществом и перенесен на 20 ноября, когда отмечается Всемирный день ребенка. По сообщениям местных новостных агентств, таким образом Украина присоединится к общемировой практике празднования.

Причины, побудившие Зеленского к отмене празднования именно 1 июня, которое было установлено в Париже в ноябре 1949 года как международный День защиты детей, остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о возможности мира на Украине уже завтра.