Зеленский отправится в Берлин 13 августа для встречи с Мерцем и видеоконференции с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский направляется в среду, 13 августа, в Берлин, где ему предстоит принять участие во встрече по видеосвязи. Об этом сообщило агентство Bild.

Издание сослалось на собственные источники информации, согласно которым глава Украины прибывает в Берлин 13 августа.

«Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем», — указали журналисты.

Во встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте, а также высокопоставленные представители от еврокомиссии и ряда европейских стран. Это мероприятие проводится в преддверии встречи Путина и Трампа.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.