«Мы делаем, что хотим»: Путин рассказал о ходе СВО и ошибках ВСУ

Во время выступления на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин отметил профессионализм и мужество бойцов, похвалил за проделанную работу офицеров и командиров всех уровней. Помимо этого президент затронул тему СВО и дал оценку ситуации, пишет KP.RU.

По словам Путина, противник теряет живую силу и резервы, но всеми силами пытается показать Западу хоть какой-то результат. Однако у украинских сил не получается осуществить обещанное контрнаступление. К тому же, хваленая западная техника не оказалась неуязвимой, что доказали российские военные.

«На линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — заявил Путин.

Однако нашлись в работе Минобороны и недоработки. По словам президента, они кроются в системах связи. Он призвал улучшить работу спутниковых групп, причем не только в рамках СВО, но и более глобальном смысле. Второй момент: дроны. Владимир Владимирович обратил внимание на случаи атак со стороны Украины. Он наказал военному ведомству следить за этим лучше и не допустить ущерба территориям и людям.

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