Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области. Своим видением военной обстановки он поделился в телеграм-канале.

Украинский лидер заявил, что ВС РФ уже пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области. Но, несмотря на тяжелую ситуацию, украинские военные продолжают держаться и даже пытаются идти в контратаку, сказал глава киевского режима.

В понедельник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить около 50% территории Курской области, занятой ВСУ с начала августа.

Ранее сообщалось о том, что российские войска освободили Левадное в Запорожской области.