Зеленский оценил ситуацию в Курской области
Фото: [телеграм-канал Владимира Зеленского]
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области. Своим видением военной обстановки он поделился в телеграм-канале.
Украинский лидер заявил, что ВС РФ уже пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области. Но, несмотря на тяжелую ситуацию, украинские военные продолжают держаться и даже пытаются идти в контратаку, сказал глава киевского режима.
В понедельник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить около 50% территории Курской области, занятой ВСУ с начала августа.
Ранее сообщалось о том, что российские войска освободили Левадное в Запорожской области.