Подразделения группировки «Восток» освободили Левадное в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области в рамках проведения специальной военной операции.

Это важный шаг позволил российским бойцам занять наиболее выгодные рубежи, а также значительно улучшить стратегическую позицию войск. Освобождение Левадного может оказать существенное влияние как на дальнейшие действия в регионе, так и на продвижение сил на других направлениях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военных Северной Кореи отправили на СВО.