Зеленский отверг любые территориальные уступки России на закрытой встрече с парламентариями

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами отверг возможность любых территориальных уступок России, выразив уверенность в конечной победе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Во время закрытой встречи с народными депутатами украинский лидер дал исчерпывающие ответы на вопросы о развитии и завершении боевых действий. По информации осведомленного источника, президент четко обозначил невозможность передачи каких-либо территорий, включая Донбасс.

Зеленский подчеркнул, что Россия своими действиями систематически разрушает все возможные гарантии безопасности. Он напомнил о первоначальных планах противника захватить регион за три месяца, которые провалились благодаря сопротивлению украинской армии.

Глава государства заверил парламентариев, что военная ситуация развивается в рамках ожиданий командования, а враг в конечном итоге будет разгромлен. По его словам, единственным вариантом окончания войны является восстановление суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.

Ранее мужчина отправил в парламент Франции сотни презервативов с призывом «не размножаться».