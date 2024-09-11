Зеленский заявил, что никому не давал полномочий на переговоры с Россией
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Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о переговорах в Дохе между Киевом и Москвой, которые должны были проходить в августе.
По информации The Washington Post, на конференции стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования военного конфликта и прекращения атак на энергетические объекты на два месяца. Но переговоры не состоялись из-за того, что ВСУ начали наступление на Курскую область.
Украинский лидер заявил, что для проведения переговоров с РФ должны быть соответствующие полномочия, а он их пока никому не давал.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — сказал Зеленский.
Так он ответил на вопросы о возможных переговорах, посредником в которых выступят Катар и Турция.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский просит Рим выступить в роли посредника в переговорах с США по Patriot.