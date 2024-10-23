Зеленский озвучил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине

«Первым шагом» к завершению конфликта на Украине может стать прекращение атак на энергообъекты со стороны ВС РФ и ВСУ, заявил в интервью британской газете Financial Times глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, на первом «саммите мира» было показано, как можно принять меры для энергетической безопасности. Он заявил, что Украина прекратит удары по объектам энергетической инфраструктуры, если Россия также прекратит атаки на их объекты.

По мнению Зеленского, данный подход позволит завершить активную фазу конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский обсудил с главой Пентагона удары дальнобойным оружием по России.