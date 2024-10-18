Зеленский озвучил три варианта развития конфликта после выборов в США

После завершения выборов в Соединенных Штатах существует три возможных сценария для ситуации на Украине. Об этом в интервью изданию The Financial Times сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что не имеет представления о том, какие решения будут приняты после выборов в США. По его словам, одним из вариантов является продолжение оказания поддержки, однако союзники «опасаются определенных рисков».

Зеленский также добавил, что существуют два других направления, которые зависят от итогов президентских выборов.

«Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа», — сказал он.

Ранее сообщалось, что западные страны устали выполнять бесконечные требования Зеленского.