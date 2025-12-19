На саммите Евросоюза в Брюсселе, посвященном вопросу замороженных российских активов, Владимир Зеленский вновь допустил ошибку в английском языке. Это заметили некоторые зарубежные СМИ.

Так, президент Украины, очевидно, намеревался донести мысль о том, что без активных действий все разговоры о поддержке со стороны Европы утратят своё значение. Однако вместо слова words у Зеленского получилось похожее по звучанию wars — «войны».

Попытки лидера киевского режима говорить нормально по-английски на этом не закончились: произнести слово excuses (оправдания) оказалось сложным для Зеленского. Вместо этого он произнес что-то похожее на слово excesses (излишества).

Подобное уже случалось ранее. В сентябре, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Зеленский, говоря о системе противовоздушной обороны, ошибся и произнёс слово skis (лыжи) вместо skies (небо). Он призвал «усилить лыжи» Украины, но быстро смог исправиться.

Ну и в довесок к этому курьез случился на встрече в канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Там переводчик Зеленского допустила ошибку, сказав, что мир на Украине обеспечат «трупы НАТО и ЕС».