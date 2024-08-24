Украинский президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область в том месте, где рядом проходит украино-российская граница. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Судя по всему, глава Украины решил посетить с визитом Сумскую область в пропагандистских целях. Он выехал на берег реки Псел, которая протекает неподалеку от границы с российской Курской областью.

«Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псел», - указали журналисты.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Дубинский обвинил Зеленского в том, что тот фальсифицировал против него дело о государственной измене. Помимо этого, на Украине по указанию президента проводилась кампания по дискредитации президента США Джо Байдена. Сам бывший парламентарий готов предоставить своим словам документальное подтверждение.