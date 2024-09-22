Лидер Киевского режима Владимир Зеленский признался, что боится победы республиканца Джей Ди Венса в предстоящих выборах президента США. Об этом он рассказал в беседе с New Yorker.

По словам Зеленского, Джей Ди Венс бравировал сомнительными заявлениями об Украине, отмечая, что она сможет и не должна возвращаться к границам с Россией 1991 года. Украинский президент отметил, что политик «слишком радикален» и его приход к власти — угроза для планов Киева.

«Он слишком радикален... (Вэнс предлагал — прим. ред.) сдать наши территории... Его посыл, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву. Для нас это опасные сигналы, исходящие от возможного вице-президента», — заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп был позитивным в разговоре по телефону, а также обещал Украине поддержку. Когда состоялся их разговор не уточняется.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о планах при поражении в президентской гонке США.