Зеленский подготовил для Трампа козырь: секретная презентация о «Томагавках» для Украины

Зеленский подготовил для Трампа специальную презентацию о том, как ракеты «Томагавк» могли бы помочь Украине. Демонстрация аргументов состоялась сегодня на встрече лидеров, хотя накануне Трамп заявлял о необходимости этих ракет для самих США.

Владимир Зеленский подошел к переговорам с Дональдом Трампом с максимальной подготовкой. Как сообщает Reuters, украинский лидер подготовил для американского президента детальную презентацию, демонстрирующую потенциальную эффективность крылатых ракет «Томагавк» в украинском конфликте. В документе представлены расчеты и схемы применения ракет для поражения стратегических целей.

Эта встреча происходит на фоне скептических заявлений Трампа, который накануне прямо заявил, что «Томагавки» нужны в первую очередь самим Соединенным Штатам. Американский лидер неоднократно выражал сомнения в целесообразности передачи Украине самых современных вооружений, опасаясь ослабления собственного оборонного потенциала. Презентация Зеленского призвана развеять эти опасения и показать, как ракеты могли бы изменить баланс сил на фронте. Эксперты отмечают, что решение по «Томагавкам» станет ключевым индикатором реальных намерений Вашингтона в конфликте.

Ранее США отложили решение по поставке крылатых ракет Украине.