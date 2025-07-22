Президент Украины Владимир Зеленский, занимающий пост главы киевского режима, утвердил закон, который накладывает ограничения на деятельность антикоррупционных органов в стране. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Ранее сведения об этом не были доступны на сайте парламента. К концу дня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других населенных пунктах начались акции протеста.

В Киеве проходит митинг, который проходит в непосредственной близости от здания, где находится офис президента Украины.

Ранее сообщалось, что Кличко поддержал протестующих против сокращения полномочий НАБУ, приехав на митинг в центр Киева.