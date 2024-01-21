Эксперт Меркурис заявил, что ВСУ потеряют плацдарм в районе Крынок

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ в скором времени могут потерять важный плацдарм в районе Крынок. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Duran.

Меркурис считает, что такая ситуация возможна потому, что в районе этого населенного пункта украинские военные столкнулись с тяжелой ситуацией. Потеря этого пункта не позволит ВСУ дальше наступать в сторону Крыма.

«Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление. (...) Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские», — сказал Меркурис.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуацию для ВСУ нельзя назвать успешной. Несмотря на это, он не стал называть ее катастрофой.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что на донецком направлении украинская армия лишилась до 320 человек личного состава, а также несколько единиц военной техники в результате работы подразделений ВС РФ.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.