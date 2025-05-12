Зеленский подписал закон о недрах

Украина и США создают бессрочный инвестиционный фонд: Киев будет отдавать половину поступлений от недр. Об этом верховный орган Украины сообщил в соцсетях.

Между Украиной и США официально запущено соглашение, которое может кардинально изменить расклад в управлении природными ресурсами страны. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации документа, создающего американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Сделка предполагает, что Украина передаст в фонд 50% всех поступлений от новых лицензий на добычу полезных ископаемых.

Фонд станет двусторонней структурой с равным распределением финансовых вложений и управления между странами. Он не ограничен по сроку действия, а его главная цель — стимулирование восстановления и развития украинской экономики за счет доходов от природных ресурсов.

Подписание соглашения произошло на фоне повышенного интереса США к ресурсному потенциалу Украины, особенно в сферах лития, титана и урана. Отметим, что Минфин США подтвердил, что участие Вашингтона в этом процессе станет частью долгосрочной стратегии экономического взаимодействия.

Ранее на Западе восхитились тем, как Путин отклонил ультиматум по Украине.