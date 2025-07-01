Зеленский заявил о взаимной поддержке с Азербайджаном на фоне инцидента с российскими журналистами

Зеленский сообщил о разговоре с Алиевым, в ходе которого стороны выразили взаимную поддержку на фоне напряженности с Россией. Об этом политик написал в соцсетях.

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, стороны подтвердили обоюдную поддержку в условиях внешнего давления. Зеленский поблагодарил Алиева за позицию Баку в отношении Украины, подчеркнув, что Киев, в свою очередь, внимательно следит за ситуацией вокруг Азербайджана, где, по утверждению украинской стороны, существует риск со стороны России.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Баку и Москвой после ареста сотрудников Sputnik Азербайджан. Украина, как следует из слов Зеленского, видит в этих событиях элементы давления и якобы пытается продемонстрировать дипломатическую солидарность с Азербайджаном.

Официальный Баку пока не делал заявлений по поводу этого разговора.

Ранее спикер парламента Армении призвал отключить российские телеканалы от армянского эфира.