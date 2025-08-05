Зеленский поговорил по телефону с Трампом и назвал общение продуктивным
Зеленский: состоялся разговор с Трампом по поводу прекращения конфликта
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Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, об этом сообщил сам Зеленский в своем телеграм-канале.
По утверждению руководителя киевского режима, во время общения главы государств затронули несколько тем, которые касались завершения конфликта.
«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны», — указал он.
Также, по его словам, были затронуты соглашения в сфере обороны. Он добавил, что у Киева уже разработан план договора по разработке и выпуску беспилотников, и теперь настало время для его обсуждения. Также разговор двух президентов якобы коснулся санкций против России.
Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.