Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего нужно было вторжение ВСУ в Курскую область.

По словам главы киевского режима, целью этой операции было создание буферной зоны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — заявил он.

Также Зеленский отметил, что ВСУ удерживают позиции в Курской области.

Ранее сообщалось о том, что Шольц отклонил основные положения «плана победы» Владимира Зеленского.