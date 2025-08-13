Зеленский пообещал дать сигнал Западу о невозможности решать конфликт без учета мнения Киева

Владимир Зеленский пообещал, что уведомит лидеров европейских стран и США, что мнение Киева должно обязательно учитываться при любых переговорах, которые касаются Украины. Его точку зрения привело агентство Bloomberg.

По мнению украинского лидера, любые вопросы, которые касаются его страны и ее территориальной целостности, обязательно должны решаться с учетом позиций Киева. Это стоит помнить всем странам Запада.

«Я передам сигнал о том, что все чувствительные вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться в присутствии Украины», — указал он.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.