По словам президента Украины Владимира Зеленского, участие страны в Организации Североатлантического договора (НАТО) служит гарантией отказа Киева от нападения на Россию. Этот комментарий он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, фрагменты которого размещены на YouTube.

Зеленский отметил, что для самой России членство Украины в НАТО также выгодно, так как оно дает гарантию того, что Вооруженные силы Украины не будут пытаться отомстить РФ военным путем.

Президент Украины описал присоединение Киева к альянсу как разумное и обеспечивающее стабильность решение для всех сторон, включая Россию.

Он также выразил готовность к мирному разрешению конфликта. По его словам, стремление украинских властей к вступлению в НАТО основано исключительно на необходимости обеспечить безопасность своей страны.

Ранее Зеленский допустил готовность пойти на прямые переговоры с Путиным.