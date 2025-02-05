Зеленский пообещал не мстить России военным путем, если Украина вступит в НАТО
Зеленский: членство Украины в НАТО является гарантией ненападения на Россию
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, участие страны в Организации Североатлантического договора (НАТО) служит гарантией отказа Киева от нападения на Россию. Этот комментарий он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, фрагменты которого размещены на YouTube.
Зеленский отметил, что для самой России членство Украины в НАТО также выгодно, так как оно дает гарантию того, что Вооруженные силы Украины не будут пытаться отомстить РФ военным путем.
Президент Украины описал присоединение Киева к альянсу как разумное и обеспечивающее стабильность решение для всех сторон, включая Россию.
Он также выразил готовность к мирному разрешению конфликта. По его словам, стремление украинских властей к вступлению в НАТО основано исключительно на необходимости обеспечить безопасность своей страны.
Ранее Зеленский допустил готовность пойти на прямые переговоры с Путиным.