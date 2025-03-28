Зеленский пообещал обсуждать с народом вопросы сделки по ресурсам

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о своей открытости к обсуждению с гражданами вопросов, касающихся соглашений в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что в случае возникновения потенциальных угроз для страны, он намерен информировать общественность обо всех деталях, избегая какой-либо секретности.

По его мнению, граждане Украины достаточно хорошо знакомы с его позицией и могут не сомневаться в его честности и прозрачности.

Ранее Зеленский назвал супругу одним из лучших советников. Он также упомянул, что зачастую отдает предпочтение мнениям «обычных людей с улицы», нежели рекомендациям профессиональных консультантов.