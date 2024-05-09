Зеленский пообещал остановить российское наступление

«На фронте сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу», — сказал Зеленский на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Украинский лидер заявил, что у «России не все так хорошо, как кажется».

При этом даже западные эксперты признают, что передача вооружения Киеву не может коренным образом изменить ситуацию на фронте, так как ВСУ не хватает людей.

Пресс-конференция Зеленского и Метсолы прерывалась воздушной тревогой. Пугать иностранных гостей военной опасностью уже вошло в привычку президента Украины — подобные инсценировки устраиваются едва ли не при каждом появлении зарубежных визитеров.