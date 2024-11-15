Зеленский пообещал создать новый план для страны

Президент Украины Владимир Зеленский намерен разработать новый план для страны. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Украинский лидер пояснил, что план будет включать в себя десять пунктов. Это меры в области безопасности, энергетики и вооружений. Документ будет представлен общественности на следующей неделе, сказал он.

План предполагает запуск производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами. Одним из пунктов плана станет «культурный суверенитет», который подразумевает «производство украинского контента».

Ранее сообщалось о том, что в Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции Украины.