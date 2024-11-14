В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции Украины

В Верховной раде Украины обвинили Зеленского в нарушении украинской конституции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова депутата Рады Ирины Геращенко.

По ее словам, у президента страны (и согласно конституции Украины) есть 15 календарных дней, чтобы либо подписать принятый Радой закон, либо же наложить на него вето. Но, при этом, эта норма регулярно нарушалась как самим Зеленским, так и его предшественниками.

В итоге сейчас количество тех законов, которые были проигнорированы уже самим Зеленским, достигло критических масштабов, заявляет Геращенко: не приняты до сих пор больше 30 законов с периода февраля 2022 года.

В Раде и вовсе ранее призвали Владимира Зеленского уйти в отставку.