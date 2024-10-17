До 60% вырос размер дисконта при продаже иностранцами активов в России

Размер минимального дисконта для соглашений по продаже иностранцами российских активов вырос с 50% до 60%. Как пишет ТАСС, такую цифру назвал в кулуарах Государственной думы министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также он заметил, что теперь при продаже российского бизнеса иностранцы станут переводить в бюджет 25%, а в течение двух последующих лет данный показатель будет расти на 5% ежегодно до итоговых 35%. Ранее РКБ приводил данные, что 25% от стоимости сделки надо заплатить в казну в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% - в течение года и еще 5% - в течение двух лет.

Ранее сообщалось о том, что в России работникам бюджетной сферы будут проиндексированы заработные платы.