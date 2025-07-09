Зеленский поручил «активизировать контакты» с США по обороне Украины

В своем вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский дал указание министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому активизировать взаимодействие с Соединенными Штатами.

Зеленский отметил, что на данный момент имеются «необходимые политические заявления и решения» и теперь главная задача правительства — оперативно воплотить их в жизнь. Особое внимание, по словам украинского лидера, следует уделить вопросам противовоздушной обороны и ускорению поставок вооружения и техники из Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил сменить посла Украины в США Оксану Маркарову.