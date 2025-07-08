Зеленский решил сменить посла Украины в США Оксану Маркарову

Согласно информации, полученной изданием «Общественное. Новости» из источников в окружении Владимира Зеленского, президент Украины проинформировал посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову о намерении произвести кадровую ротацию.

По данным издания, Маркарова продолжит работу в рамках действующего правительства Украины, однако ее будущая роль остается неопределенной. Имя ее преемника на посту посла в США также пока не называется.

Ранее в украинской прессе сообщалось, что вопрос об отставке Маркаровой был ключевым в телефонном разговоре между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся 4 июня. Маркарова представляла интересы Киева в Вашингтоне с февраля 2021 года, установив крепкие связи с администрацией Джо Байдена.

В сентябре 2024 года она организовала визит украинской делегации в Пенсильванию, где состоялась встреча с высокопоставленными представителями Демократической партии, что спровоцировало жесткую критику со стороны республиканцев. Обсуждение возможной отставки Маркаровой активизировалось после возвращения Трампа в Белый дом, но до сих пор не привело к конкретным изменениям.

В качестве потенциальных кандидатов на должность посла в США украинские средства массовой информации и депутаты Верховной Рады называют несколько имен, в том числе министра обороны Рустема Умерова, вице-премьер-министров Юлию Свириденко и Ольгу Стефанишину, а также премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что Зеленский на этой неделе встретится со спецпосланником Трампа в Риме.