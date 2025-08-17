Зеленский после Аляски назвал Путина «российским руководителем» стал писать Россию с большой буквы

После саммита России и США с киевским главарем Владимиром Зеленским произошли удивительные метаморфозы. Он моментально изменил риторику в отношении так называемой страны-агрессора. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

В частности, законодатель отметил, что сразу после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в своем посте в Telegram глава киевского режима назвал Владимира Путина «российским руководителем». А ведь еще совсем недавно какие эпитеты скабрезные только не подбирал.

А еще Зеленский внезапно стал писать слово «Россия» с заглавной буквы. До этого украинский лидер будто напрочь забыл школьный курс 1-го класса, что любое имя собственное пишется с большой буквы.

По мнению Дубинского, Зеленский, буд-то флюгер, уловил, что ветер со стороны США — вот прям конкретно уже подул не в его сторону, и решил вспомнить вежливость и грамматику. А может, из «вашингтонского обкома» прилетела иная методичка, полагает украинский нардеп.

«А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент #буратинозеленский. Обучаемый», — написал нардеп в своем комментарии.

Ранее сообщалось, что Дубинский предрек Зеленскому скорое "политическое самоубийство".