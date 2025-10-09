Зеленский поставил Трампу условие по номинации президента США на Нобелевскую премию

Украинское правительство выступит с инициативой о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но для этого главе Соединенных Штатов необходимо выполнить одно условие. Такое заявление сделал лидер Украины Владимир Зеленский. О его словах рассказала «Страна.ua».

Трамп ранее уже говорил о том, что достоин получить Нобелевскую премию мира. По его утверждению, Белый дом при его президентстве уже урегулировал семь международных конфликтов. Теперь администрация Трампа якобы готова положить конец боевым действиям в секторе Газа. В свою очередь Зеленский сделал заявление, что Киев может выдвинуть президента США в качестве соискателя этой премии. Для этого Трамп должен урегулировать конфликт Украины с Россией.

«Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа, если он добьется прекращения огня», — указали журналисты.

Помимо этого, издание отметило, что в Верховной раде не удалось собрать большинство голосов за выдвижение американского лидера на соискание Нобелевской премии.

