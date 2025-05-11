Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов рассмотреть предложение президента России о переговорах, но при условии, что Российская Федерация согласится на немедленное прекращение огня. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

В ходе недавнего общения с журналистами президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва выступила с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом, которые были прерваны по решению украинской стороны. В качестве наиболее подходящего места для проведения консультаций рассматривается Стамбул. Начало переговоров предварительно намечено на 15 мая.

«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — заявил Зеленский.

Отрадно, что граждане России наконец-то начали размышлять о завершении конфликта. Этого события с нетерпением ждали все страны, — подчеркнул Зеленский.

Важно подчеркнуть, что этот подход уже озвучивался лидером киевского режима ранее — он готов к переговорам с президентом России только после установления режима прекращения огня. В то же время, как мы помним, вчера президент России выдвинул иное предложение — сначала переговоры, а затем перемирие.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина прекрасной возможностью для России и Украины заключить долгожданный мир.