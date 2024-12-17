Зеленский потребовал от НАТО компенсацию в виде систем ПВО за невозможность вступления в альянс

Владимир Зеленский заявил, что раз Северо-Атлантический блок считает невозможным пригласить Украину в свой состав, то он должен поставить ей должное количество систем противовоздушной обороны. Запись об этом украинский лидер сделал в своем телеграм-канале.

Президент Зеленский завил, что ему, как руководителю страны, со стороны НАТО были обещаны системы ПВО. Это было сделано после того, как страны альянса признали невозможность пригласить Украину в состав Северо-Атлантического блока.

«Наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. Это реально», — указал он.

Зеленский добавил, что главным тут является наличие политическая воли со стороны союзников.

Ранее ирландский журналист Боуз назвал сокрушительным ударом по Зеленскому тот факт, что Дональд Трамп не стал приглашать президента Украины на церемонию своей инаугурации. По его мнению, украинский лидер получил от США самый чувствительный «удар по зубам», который только мог отвесить Трамп.