Как у Израиля: Зеленский потребовал от союзников больше ракет и членство в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется значительное количество ракет от союзников, а также возможность вступления в Европейский союз, сильная армия и гарантии безопасности подобно тем, что есть у Израиля. Об этом он сообщил в интервью изданию NBC News.

По словам Зеленского, крупный пакет ракет нужен как мера предостережения. Эти ракеты не будут использованы для вторжения, но станут необходимыми в случае агрессии против Украины.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул важность членства в ЕС, указывая на выгоды от доступа к европейскому рынку. Он заявил, что такое членство предоставит стране экономические гарантии.

Зеленский также отметил, что Израиль не состоит в НАТО, но тем не менее получает защиту от США, Великобритании, Франции и других партнеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский приказал устроить теракты и обстрелы в РФ к 23 февраля.