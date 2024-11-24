Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому президенту США Дональду Трампу с призывом представить план по завершению войны на Украине.

Глава киевского режима рассчитывает получить его до 2025 года, передает агентство «Укринформ».

Зеленский также добавил, что также готов рассмотреть предложения и других государств, например, арабских стран, стран Африки и Азии.

Ранее сообщалось о том, что Захарова напомнила, что Киев предлагал использовать Украину в качестве полигона для проведения испытаний новых видов вооружений.