Для развития отечественного военно-промышленного комплекса до конца текущего года Украине потребуется $30 млрд (или 2,3 трлн руб.), заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Украинский лидер обратился к западным странам с призывом использовать замороженные российские активы для финансирования этой инициативы. Зеленский подчеркнул, что необходимо нарастить производство беспилотных летательных аппаратов, увеличив ежедневный выпуск с текущих 100 до 300-500 единиц, а общий запас дронов должен достичь тысячи штук.

Зеленский отметил, что объем безвозмездной военной помощи Украине от западных партнеров сокращается, что вынуждает Киев все чаще приобретать вооружение за собственные средства.

По его словам, украинское правительство ведет поиск финансовых ресурсов не только для закупки средств противовоздушной обороны, но и для приобретения артиллерийских боеприпасов и других видов вооружения.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом.