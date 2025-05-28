Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой провести переговоры на высшем уровне с участием президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пишет агентство Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что Зеленский выразил готовность к любому формату встречи, включая участие американского и российского лидеров в одном диалоге, чтобы найти пути завершения продолжающегося конфликта.

Как пишет AFP, глава киевского режима также заявил о необходимости ужесточения санкций против РФ. Он уточнил, что уже обсудил этот вопрос с Трампом.

«Мы поговорили с ним о двух основных аспектах — энергетике и банковской системе. Смогут ли США ввести санкции против этих двух секторов? Я бы очень этого хотел», — приводит агентство слова Зеленского.

Кроме того, он заявил, что Киев еще не получил от Москвы предложения по урегулированию конфликта. Также Зеленский рассказал, что Швейцария рассматривается как площадка для организации второго раунда переговоров между Украиной и Россией.

Как ранее сообщил специальный представитель президента США Кит Келлог, Вашингтон получил от Украины документ с уточненными деталями мирного соглашения с РФ. По его словам, соответствующий проект также ожидается и от России.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке наступления после массированных ударов ВСУ по российским регионам.