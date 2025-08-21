Зеленский потребовал прекратить огонь до мирных переговоров

Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости объявить прекращение огня до начала трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом. По мнению украинского лидера, без этого условия встреча в трехстороннем формате практически невозможна. Об этом сообщает «МК».

Президент Украины вернулся к своей первоначальной позиции, согласно которой подписание мирного соглашения должно предваряться полным прекращением боевых действий. Он уверен, что за время перемирия стороны должны успеть подготовить итоговый документ.



Такая позиция украинского лидера входит в противоречие с позицией Москвы и Вашингтона, которые ранее высказались против подобного сценария. Их поддерживает идея о немедленном начале работы над соглашением без предварительного перемирия, пока боевые действия продолжаются.



Зеленский настаивает на двухэтапном формате: сначала двусторонние договоренности, объявление перемирия, и лишь затем — трехсторонняя встреча на высшем уровне. Такой подход, по его мнению, является единственно возможным для достижения реального результата.

Ранее Зеленский исключил придание русскому языку государственного статуса.