Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увеличить помощь от стран Европейского союза (ЕС) сразу после того, как лидеры государств договорились отправить Киеву 50 миллиардов евро.

Об этом украинский сообщил в своем видеообращении перед участниками саммита Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводят РИА Новости.

«К сожалению, выполнение европейского плана предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов было отложено. Это еще один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть», — сказал Зеленкский.

Украинский президент также обратился к странам ЕС с требованием одобрить дополнительные взносы для помощи Киеву. При этом Зеленский все-таки поблагодарил Евросоюз за предоставление очередного пакета помощи.

Ранее мы сообщали, что главы стран ЕС согласовали выделение финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на несколько лет. Как подчеркнул глава Европейского совета Шарль Мишель, ЕС полностью берет на себя ответственность за Украину.

Зеленский ни раз призывал Запад увеличить финансирование Украины. Он отмечал, что из-за недостатка средств в бюджете страны без пенсий могут остаться граждане.

В конце 2023 года Конгресс США не одобрил запрос Белого дома на выделение дополнительной финансовой помощи Украины.

С начала специальной военной операции страны ЕС, а также США и Канада, начали активно поддерживать Украину, выделяя на нужды ВСУ средства и поставляя на ее территорию оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца.

МИД РФ направлял таким странам ноту протеста, однако никакой реакции от них не последовало.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.