Зеленский пожаловался, что Трамп не пригласил его на свою инаугурацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть в числе приглашенных на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но он не получал приглашения.

В этом глава киевского режима признался в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, которое опубликовал на своем сайте офис Зеленского.

30 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что покупка Киевом газа в США повысит шансы Зеленского войти в число приглашенных на инаугурацию Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Трампа просят как можно быстрее депортировать нелегальных мигрантов из США.