Зеленский пожаловался на отток украинской молодежи

Молодежь продолжает массово покидать Украину из-за боевых действий. Об этом в эфире новостного телемарафона сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сложившуюся ситуацию он назвал вызовом, отметив, что во время войны всегда есть отток людей, сообщает РИА Новости.

Некоторые западные страны предлагают Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине, однако украинский лидер отметил, что пока данную инициативу не планируется реализовывать.

Ранее сообщалось о том, что на Украине могут объявить мобилизацию женщин.