Зеленский представит план по прекращению боевых действий на Украине

Зеленский представит план завершения военного конфликта с Россией Байдену, Трампу и Харрис.

Президент Владимир Зеленский собирается представить план по прекращению военных действий на Украине действующему президенту США Джо Байдену, а также двоим кандидатам на этот пост — Дональду Трампу и Камале Харрис.

Об этом сообщает ANSA.

Украинский лидер хочет получить одобрение плана от Вашингтона, так как некоторые моменты, по его словам, зависят от США. Украине нужны гарантии, отметил он.

Сначала Зеленский встретится с Байденом. Стороны обсудят «оборонный пакет», который поможет сдержать действия российской армии и позволит завершить военные действия на дипломатических условиях.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтону заранее было известно о больших отставках в украинском правительстве.