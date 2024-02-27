Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, о чем было сообщено его пресс-службой.

В ходе этого визита, по данным офиса, планируется обсуждение таких важных вопросов, как «формула мира» и возвращение украинских военнопленных. В сообщении отмечается, что стороны достигли значительного прогресса в приближении к проведению первого саммита мира.

Этот визит Зеленского происходит в контексте активизации дипломатических усилий по разрешению конфликта на востоке Украины и привлечению международного внимания к этой проблеме. При этом в Киеве не раз подчеркивали тот факт, что они не видят Россию в обсуждениях «формулы мира».

Стратегическое значение визита в Саудовскую Аравию подчеркивается также фактом, что ранее 25 февраля председатель Госдумы России Вячеслав Володин также посетил эту страну и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Это может свидетельствовать о желании различных сторон активизировать дипломатические усилия для поиска компромисса и нахождения мирного решения конфликтов.

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