Зеленский: приглашение Украины в НАТО зависит от США и ФРГ

Решение о приглашении Украины в состав НАТО зависит от Соединенных Штатов и Германии. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, его слова передает издание «Европейская правда».

Как заявил украинский лидер, все партнеры на Западе поддерживают его страну в предоставлении приглашения в состав альянса. По словам Зеленского, партнеры Киева надеются на то, что в будущем страна присоединится к НАТО.

В то же время он указал на то, что в данный момент нахождение Украины в альянсе зависит от США и ФРГ. Зеленский подчеркнул, что не видит каких-либо рисков для остальных государств-членов альянса от нахождения Украины в НАТО.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак перечислил условия, при которых Киев пригласит РФ на предстоящий саммит, посвященный «формуле мира».