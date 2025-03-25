В Кремле озвучили условия вступления в силу договоренностей по Черному морю

В Кремле объяснили, при каких условиях должны вступить в силу договоренности по Черному морю. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, эти договоренности должны вступить в силу после того, как будут сняты ограничения на поставки в Россию сельхозтехники. Именно так гласит официальное заявление Кремля, которое было обнародовано после переговоров экспертных группы России и США в Эр-Рияде.

Помимо снятия ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, необходимо снять ограничения и на поставки иных товаров, которые задействованы в производстве продовольствия и удобрений.

Ранее стало известно о том, что во время технических консультаций команды США и Украины также договорились о безопасном судоходстве в бассейне Черного моря.