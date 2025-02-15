Зеленский пригрозил США и ЕС создать свое НАТО

В своём выступлении на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский, несмотря на критику со стороны США в адрес Европы, подчеркнул, что Украина не откажется от стремления стать членом НАТО. Однако, поскольку перспектива вступления в альянс пока не представляется реальной, он предложил альтернативный вариант — создать «другой НАТО», который будет включать в себя Украину, Белоруссию, страны Балтии и Финляндию. Выступление Зеленского было доступно для просмотра на сайте конференции.

По словам политического деятеля, он «не собирается исключать вопрос о членстве Украины в НАТО из повестки дня».

«Мы верим, что основой любых гарантий безопасности (для Украины — прим. ред.) должно стать членство в НАТО. А если не оно, то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине… Мое предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к европейским странам с призывом к самостоятельности и объединению. Он подчеркнул, что будущее Европы должно строиться на основе её собственных усилий.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции. Одной из основных тем конференции станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке.