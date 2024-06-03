Зеленский прилетел в Манилу для встречи с президентом Филлипин Маркосом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в филиппинскую столицу для встречи с главой этого государства. Такое заявление сделало агентство Reuters.

В рамках очередной зарубежной поездки Зеленский приехал в Манилу, столицу Филиппин, для встречи со своим коллегой Маркосом.

«Зеленский находится в Маниле для встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим», - указало Reuters.

Журналисты добавили, что уже в ходе поездки Зеленский сделал заявление, что Украина открывает в филиппинской столице свое посольство.

Ранее издание Telegraph заявило, что Зеленскому недвусмысленно намекнули на Западе на то, что ему совершенно бессмысленно и контрпродуктивно давить на своих зарубежных партнеров в деле о вступлении в НАТО. Все участники этого блока не хотят быть втянутыми в конфликт с РФ, и поэтому не хотят видеть Киев в рядах своего альянса.