Зеленский прилетел в Манилу для встречи с президентом Филлипин Маркосом
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в филиппинскую столицу для встречи с главой этого государства. Такое заявление сделало агентство Reuters.
В рамках очередной зарубежной поездки Зеленский приехал в Манилу, столицу Филиппин, для встречи со своим коллегой Маркосом.
«Зеленский находится в Маниле для встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим», - указало Reuters.
Журналисты добавили, что уже в ходе поездки Зеленский сделал заявление, что Украина открывает в филиппинской столице свое посольство.
Ранее издание Telegraph заявило, что Зеленскому недвусмысленно намекнули на Западе на то, что ему совершенно бессмысленно и контрпродуктивно давить на своих зарубежных партнеров в деле о вступлении в НАТО. Все участники этого блока не хотят быть втянутыми в конфликт с РФ, и поэтому не хотят видеть Киев в рядах своего альянса.