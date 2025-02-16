Потери украинской армии могут быть больше на десятки тысяч, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Безвозвратные потери в ВСУ составляют 46 тысяч военных, но это только по официальным данным и без учета раненых, число которых достигает 380 тысяч. Многие из них в тяжелом состоянии и могут пополнить список погибших. Точно подсчитать, как отметил Зеленский, невозможно: многие в плену, а кто-то пропал без вести и об их судьбе ничего неизвестно.

Примечательно, что в начале февраля Владимир Зеленский обнародовал другие цифры. По его словам, за время боевых действий потери составили 45,1 тыс. человек и 390 тыс. пострадавших.

Ранее сообщалось, что нелегитимный президент Украины Зеленский отказался считать украинцами сограждан, которые его не поддерживают.