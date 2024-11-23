Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Ралу и представителей иностранных дипмиссий за отказ работать из-за обрушившихся на страну ракетных ударов.

На своей странице в соцсети он отметил, что, несмотря на обстрелы, все должны трудиться на благо общества.

Глава киевского режима также призвал парламентариев не воспринимать сообщения разведчиков о возможных ракетных атаках как возможность отдохнуть от своих обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский собрался создать на Украине новый орган власти.