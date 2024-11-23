Зеленский призвал Раду «трудиться на благо общества» несмотря на воздушные тревоги
Фото: [телеграм-канал Владимира Зеленского]
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Ралу и представителей иностранных дипмиссий за отказ работать из-за обрушившихся на страну ракетных ударов.
На своей странице в соцсети он отметил, что, несмотря на обстрелы, все должны трудиться на благо общества.
Глава киевского режима также призвал парламентариев не воспринимать сообщения разведчиков о возможных ракетных атаках как возможность отдохнуть от своих обязанностей.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский собрался создать на Украине новый орган власти.