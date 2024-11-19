Зеленский собрался создать на Украине новый орган власти

На Украине планируют создать новый орган власти, который будет называться министерством объединения граждан. Как сообщает РИА Новости, такое заявление Владимир Зеленский сделал, когда выступал в Верховной раде.

Глава киевского режима сообщил, что специальный орган центральной исполнительной системы будет заниматься делами глобального украинского сообщества, причем целенаправленно. Зеленский также анонсировал представление кандидатуры министра, которую планируют показать общественности до конца года.

Напомним также, ранее Зеленский исключил возможность проведения выборов на Украине до отмены действия военного положения.